A Haber'den sosyal medyada gündem olan 'motosiklet' haberi için açıklama

A Haber muhabiri Murat Dada'nın Motobike İstanbul 2022 fuarında görevliyle arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem olmuştu.

Dada'nın “minyatür” dediği motor için görevli “Minyatür değil bu” derken, sunumuna devam eden Dada bir diğer motorun ise amatörler için olduğunu söylediği sırada “Amatörler için değil, profesyoneller için” yanıtı geldi.

Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, "A Haber muhabiri" rezil oldu yorumları yapılmıştı.

Görüntüleri paylaşan A Haber'in resmi Twitter hesabı, "A Haber ile ilgili sosyal medyada başlatılan linç kampanyasında, kendi haberimizden kırpılarak servis edilen görüntü muhabirimiz ve fuar görevlisinin habere kattıkları mizahtan ibarettir. Kanalımızı yalan haberlerle hedef alanlar hakkında hukuki süreç başlamıştır" açıklamasında bulundu.