Ümit Özdağ'a 'siz ucubesiniz, ben size oy vermem' dedi, tartışma çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Bolu'daki ziyareti sırasında Mustafa Bayındır adlı AKP'liden tepki geldi.

Bayındır, Özdağ'a seslenerek "Siz partinizi kurdunuz, ayrıldınız niye geçtiniz buraya? MHP'den ayrıldınız, İYİ Parti'yi kurdunuz. Oradan da ayrılıp kendi partinizi kurdunuz. Ben size destek vermem. Ucubelere ben destek vermem. Siz ucubesiniz, ben size oy vermem. Birlik beraberlik varken Avrupa’ya, Amerika’ya, Asya’ya Türk düşmanlarına karşı beraber olmuyorsanız, Tayyip Erdoğan’ı yeneceğim diyorsanız ucubesiniz" dedi.

Ümit Özdağ bu sözler üzerine "Tayyip Erdoğan rahmetli hocayı bırakıp kendi partisinden ayrılmadı mı? Sen de ayrıldın dimi rahmetli hocadan. Siz rahmetli hocayı sattınız" ifadesini kullandı.

Bayındır ise "Yok ya sen nereyi sattın, sen de MHP’yi sattın" dedi.