İki albay tecavüzle suçlanmış, dosya kapatılmıştı: Gerçek ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı içindeki bir kafeteryada çalışan H.D.G, 2019 yılında savcılığa suç duyurusunda bulunarak, 2 albay tarafından uzun süre tecavüze uğradığını anlattı.

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, H.D.G ifadesinde, tecavüz sonrasında hamile kaldığını ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini belirterek, Jandarma Albay Ayhan Ç. ve Taner K’dan şikayetçi oldu. Ancak savcılık, H.D.G’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin babasını tespit etmek ve iddiaların doğruluğunu araştırmak yerine, olayın üzerinden uzun zaman geçtiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

İkisi de hâlâ görevde!

H.D.G ise bebeğinin babasının tespiti için aile mahkemesinde babalık davası açtı. Alınan DNA örneklerinden, bebeğin Albay Taner K’nın çocuğu olduğu ortaya çıktı. Tecavüzle suçlanan iki albayın halen görevde olduğu öğrenildi.

Yaşadıklarını anlattı

Dosyaya göre, H.D.G, 2019 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'na gelerek, 2018 yılında bir süre arkadaşlık yaptığı Arif C.Ç’nin tecavüzüne uğradığını, bu olay sonrası kendisine yardım etmesi için çalıştığı kafeteryanın bulunduğu Beştepe’deki Jandarma Genel Komutanlığından tanıdığı albay Ayhan Ç’yi aradığını söyledi. Albay Ayhan Ç’nin “bunları telefonda konuşmak doğru değil diyerek” kendisini bir adrese davet ettiği belirten H.D.G, “Adrese gittim. Kapıyı Ayhan Ç açtı. İçeri girdiğimde Albay Taner K’nın da orada olduğunu gördüm. Bir şeylerin ters gittiğini anlayınca çıkmak istedim ancak Ayhan Ç. kapıyı kilitledi ve beni darp etmeye başladı” dedi.

H.D.G, başına gelenleri şöyle anlattı: “Bağırmaya başlayınca ağzımı sıkı şekilde kapattılar ve beni birlikte darp ederek zorla yatak odasına götürdüler. Sırayla bana tecavüz ettiler. Bu olaydan kimseye bahsetmemem gerektiğini, bahsettiğim takdirde başıma kötü şeyler geleceğini, kardeşimin askerliğini yakacaklarını söylediler. Albay Taner K bana ‘Bizim için bulunmaz nimetsin, gökte ararken yerde bulduk. Ne zaman çağırsak itiraz etmeden gelip yapacaksın’ dedi. Her seferinde bana ağır hakaretlerde bulunup darp ediyorlardı. İlk gidişim ve ikinci gidişim arasından 10 gün geçmişti. Aileme ve çevremdeki insanlara zarar vermelerinden çok korkuyordum. Bir müddet sonra adet dönemimin geçtiğini ve hamile kaldığımı fark ettim. Ayhan Ç’yi aradım, bana bebeği aldıracaklarını söyledi ancak beni oyaladılar. Tekrar yüzyüze konuşmak için çağırdıklarında korktum ve gitmedim. Doğum gerçekleşene kadar çevremdekilerin bu olaylardan haberi yoktu. 2019’da bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Bana tecavüz eden Arif C.Ç, albaylar Ayhan Ç. ve Taner K’dan şikayetçiyim. Çocuğun kimden olduğunu kesin olarak bilmiyorum”