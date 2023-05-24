Ümit Özdağ'a cihatçı komutanları sordu: 'Yoksa çaldıklarıyla iş kurdukları için muaf mı bunlar?'

Araştırmacı yazar Hamide Rencüzoğulları, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'deki cihatçı komutanları göndereceğini bir kez bile söylemediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından Özdağ'a seslenen Rencüzoğulları "Sayın Özdağ, Bütün siyasi argumanlarınız sığınmacıları gönderme üzerine, eyvallah.. Ama bütün bölge için tehlikeli olan cihatçı komutanları göndereceğinizi bir kez bile söylemediniz. Vatandaşlık aldıkları için mi, kullanışlı savaşçı oldukları için mi? Size şu isimleri sorayım" dedi.

Rencüzoğulları, Özdağ'a şu soruları sordu:

"1/ Saatli bomba kadar tehlikeli olan Suudili Muhammed el Muheysini şimdi Türkiye'deymiş! Kendisi Nusra Cephesinden olup, aynı zamanda IŞİD ile aralarında hiçbir fark olmadığını söyleyendir. Bunu gönderecek misiniz?

2/ Şam/Doğu Guta'da katliamlar ve kadınları kafeslere koyup linçlettirme fiilleriyle ünlü Ceyşu İslam örgütünün bütün lider kadrosu Türkiye'de.

Bunları göndereceğinizin sözünü verebiliyor musunuz?

Yoksa çaldıklarıyla iş kurdukları için muaf mı bunlar?"