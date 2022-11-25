Ümit Özdağ: Zafer Turizm, Kabil ve Şam dışında Katar’a da sefer düzenleyecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bunlar daha iyi günleriniz” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kahramanmaraş’taki basın toplantısından yanıt verdi.

Özdağ şunları söyledi:

"Bak Recep Tayyip Bey, senin Karkamış sınırındaki olaylarla ilgili aldığın istihbarattan benim istihbaratım, MGK ile ilgili daha iyi. Şimdi sana verilen istihbarattaki yanlışları söyleyeyim: Halk bizi protesto etmedi. Üç tane provokatör protesto etti. Bunlardan bir tanesi FETÖ’den atılmış eski bir komiser. İki tanesi de AKP ile ilintili arkadaşlar. Bu provokatör arkadaşlar bağırıp çağırınca şimdi ikinci yanlışına geliyorum; biz bir yere kaçmadık. Hele senin söylediğin gibi dükkâna da sığınmadık. Biz o dükkâna bu provokatörlerin ne söylediğini dinlemeye davet üzerine gittik.

Bizden bir de particik diye bahsetmişsin. Doğrusu bahsettiğin gemiciklerin ne kadar küçük olduğunu düşündüğümüzde sen particik dediğine göre önüne gelen anketlerde Zafer Partisi’nin gelmiş olduğu noktanın seni epey ürküttüğünü görüyoruz. Üstelik bu sığınma noktasına gelince biz hiçbir zaman hiçbir yere sığınmayız ama ben İçişleri Bakanlığı’na yürüdüğüm zaman İçişleri Bakanlığı’ndan dışarıya çıkamayan bir İçişleri bakanı var hâlâ görevde. Benim kendisine karşı Anayasa’yı savunduğum ama senin görevden alamadığın biri. Bu kadar kötü bilgi ile devlet anca bu kadar kötü yönetilir. Bu konudaki açıklamamı şu sözlerle bitiriyorum; Haziran 2023 seçimlerinden sonra Zafer Turizm Kabil ve Şam seferleri dışında Katar’a da sefer düzenleyecek. Haberin olsun."