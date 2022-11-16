TGS'den Ümit Özdağ açıklaması: Kimse oy için basın özgürlüğüne saldırmasın

TGS, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ın patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ne yaptığı ziyarette kendisine mikrofon uzatan Rudaw TV muhabirine verdiği "Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içerisine giremeyecek” yanıtına tepki gösterdi.

TGS'den yapılan açıklamada "Türkiye’de yayıncılık yapmanın kanun ve esasları bellidir. Kimse oy için basın özgürlüğüne saldırmasın." denildi.

Taksim’de gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, avukat Jiyan Tosun'u “bombayı bırakan kişi” diyerek hedef göstermişti. Rudaw muhabiri Ömer Sönmez, söz konusu hedef göstermeyi Ümit Özdağ’a soru sordu.

Özdağ ise verdiği cevapta, "Hiçbir şey söylemem, gerekeni vermiş" demişti. Sönmez'in "İhraç edecek misiniz?" sorusu üzerine de bir partili, Özdağ'a seslenerek, "Rudaw efendim, PKK'nın kanalı" diye araya girmiş, Özdağ da "Bak şunu yapacağız. Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içerisine giremeyecek. Bölücü olduğu ve Türkiye’nin parçalanmasına hizmet ettiği için…" demişti.

Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Özdağ, yaptığı paylaşımda “Zafer Partisi iktidarında Rudaw, K24 gibi milli bütünlüğümüze düşman kanalların Türkiye'de değil yayın yapmasına, bir kare görüntü çekmesine ve yayınlamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.