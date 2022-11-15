İstanbul Barosu'ndan hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun'la ilgili açıklama

İstanbul Barosu, Taksim’deki bombalı saldırı sonrası hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun ile ilgili iki gün sonra açıklama yaptı. Sessiz kalmakla eleştirilen İstanbul Barosu yaptığı açıklamada, "Baromuz mensubu bir avukatın olayın faili olarak gösterilmek suretiyle afişe edilmesi, bireyin en temel haklarından olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasa’da da kaynağını bulan masumiyet karinesine aykırıdır” dedi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da düzenlenen bombalı saldırının ardından Zafer Partili Ahmet Taşkaya, 1995 yılında gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı avukat Jiyan Tosun’u hedef göstermişti. Patlamanın yaşandığı sırada müvekkilleriyle görüşmede olan Jiyan Tosun ölüm tehditleri aldı. Tosun, güvenliğinin sağlanması talebiyle geceyi Avcılar Karakolu’nda geçirdi.

İstanbul Barosu’nun avukatla ilgili açıklaması şöyle:

"İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde yaşanan ve tüm ülkemizi üzüntüye boğan terör saldırısı sonrasında, bant genişliği daraltılmak suretiyle ülke çapında tüm yurttaşların internet erişimi uzunca bir süre engellenmiştir. Bu durum temel hak ve özgürlüklerden, bireylerin haberleşme özgürlüğünün ihlali niteliğindedir.

Aynı süreçte, Baromuz mensubu bir avukatın olayın faili olarak gösterilmek suretiyle afişe edilmesi, bireyin en temel haklarından olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasa’da da kaynağını bulan masumiyet karinesine aykırıdır. Lekelenmeme hakkına hukuksuz müdahaledir. Buna sebebiyet verenler hakkında gerekli soruşturma yapılmalıdır. İstanbul Barosu, tüm avukatlar ve yurttaşlarımız için, temel hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda, hak savunucusu çizgisinden hiçbir zaman ödün vermemiştir ve vermeyecektir."