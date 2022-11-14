Avukat Jiyan Tosun'u hedef gösteren Zafer Partili Taşkaya'dan açıklama

İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan patlamada Zafer Partili Ahmet Taşkaya 1995 yılında gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı avukat Jiyan Tosun’u hedef gösterdi.

Patlamanın yaşandığı sırada Jiyan Tosun müvekkilleriyle görüşmedeydi. Gelen tepkiler üzerine Taşkaya paylaşımını sildi. Ancak avukat Tosun ölüm tehditleri almaya başladı.

'Yoğun tehditler alıyor'

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, avukat Jiyan Tosun’un ablası Besna Tosun, yaptığı açıklamada, “Dün akşam kardeşimin hedef gösterilmesi üzerine Küçükçekmece Savcılığı’na gittik. Ancak savcı konu bu kadar önemli olmasına rağmen gelip ifade almadı. Emniyet’e talimat yazmasını istedik. Bunun üzerine ifade vermek için emniyete gittik. Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşana kadar tutulduk. Kardeşimin kişisel bilgileri telegram gruplarında paylaşılıyor. Telefonları susmadı. Yoğun tehditler alıyor. 15 yaşındaki çocuklar dahi arıyor. Küfür, hakaret ediyor. Numarası oyun gruplarında dahi paylaşılmış. Kardeşimin can güvenliği tehlikede” diye konuştu.

'Bir manipülasyon olmasın diye sildim'

Avukat Tosun’u hedef gösteren Adem Taşkaya , “Avukatın bilgilerinin Telegram gruplarında görüp, alıp paylaştım. Bant yüklenmesi olmadığı için 10-15 dakika paylaşamadım. Paylaştıktan 3 dakika sonra ise sildim. Bir manipülasyon olmasın diye sildim. Avukat kendisine göre haklı olabilir. Çok da haklı. Paylaşımımda resim doğruydu. Bilgiler yanlıştı. Hukuki olarak sorumluluğumu yerine getireceğim” dedi.

Taşkaya, “Bana yönelik saldırılar geçsin bende yazarım. Sadece kendilerine yönelik bir saldırı yok. Bende aynı durumdayım” ifadelerini kullandı.