Ümit Özdağ: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için bazı operasyonlar yaptığım doğrudur

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Soylu benim için 'operasyon çocuğu' demiş. Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için Türkiye'nin milli güvenliği konusunda yazılı görevlendirme ile bazı operasyonları yaptığım doğrudur" diyen Özdağ, "Ben bu ülke için resmi olarak çalışırken Soylu, DYP ilçe başkanı olarak Tansu Çiller'in etrafında 'anneciğim' diye dolaşıyordu. Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Korkmayın. Haziran ve Kasım ayı arasında ne oldu çıkın anlatın. Çünkü aynı tezgahı bu sefer Zafer Partisi üzerinden yapacaklar" ifadesini kullandı.

"Soylu'yu AK Parti'ye getiren FETÖ'dür" iddiasında bulunan Özdağ, "Bir grup devlet görevlisi hapiste bir mahkumu ziyaret ederek 'Özdağ aleyhinde konuş, karşılığında sana yardımcı olalım' demişler. Bu, rezalet olmanın ötesinde bir durum. Erdoğan'ın böyle bir pazarlığa razı olmadığını düşünmek istiyorum. O devlet görevlilerine sesleniyorum; devletimiz benim dedem ve babamdan itibaren tüm yaşantımı en ufak noktasını bilir. Arzu ederseniz hangi meslek büyüklerinizin benimle ilgili bilgi vereceğini kamuoyu önünde açıklayabilirim ama mahcup olursunuz" ifadesini kullandı.