Sedat Peker'in mesajı: Ben üzerime düşeni bitireceğim

Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Açıkça programında konuşan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, ülkücü mafya Sedat Peker'in yakın çevresine yaptığı açıklamaları aktardı.

Pehlivan, Peker'in "Şu an için bu dünyada tek isteğim video çekmek ve kalan işimi tamamlamak. Ben tek başıma bu kadar mücadele veriyorum. Benim anlatacaklarımının etkisinden herkes faydalanacak. Pasaportum yok, kırmızı bültenle ilgili bir karar var. Hareket edemiyorum. Ben işimi bitirmek istiyorum. Bakın ben üzerime düşeni bitireceğim. Sonu nasıl biter bilmiyorum. Ben video çekersem bugün deport edileceğimi biliyorum. Sonu nasıl biter bilmiyorum. Ancak seçim öncesi Japon intihar pilotları gibi galiba bir hamle yapacağız gibi görünüyor" diye konuştuğunu aktardı.