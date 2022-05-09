Alpaslan Kuytul'un gözaltına alınma nedeni belli oldu

Gözaltına alınan Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un avukatı, müvekkilinin, Koray Sarısaçlı’nın kaçırılması olayıyla ilgili olarak gözaltına alındığını söyledi.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Kuytul’un avukatı Bilal İpek “Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde ‘beni kaçıranlar bunlar değildi’ diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz” dedi.

Adana'da Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kent genelinde toplantı ve yürüyüşlere yasak getirildi.