Ümit Özdağ soruya kızdı, ilçeyi terk etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında 12 Nisan'da evinin önünde bir grup tarafından darp edilen yazar Ergün Poyraz'a destek verdi.

Bir gazetecinin "Ergün Poyraz hakkında da şantaj, tehdit ve hakaret davaları var. Bu konuda Uşak'ın Eşme ilçesinde yarın davası olacak. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sorması üzerine Özdağ, "Bu nasıl bir soru" diyerek tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, basın mensuplarının "Partinizin ilçe örgütlenmesini tamamlamadınız mı? İl başkanınız ve ilçe yönetiminizde bazı üyelerin istifası hakkında açıklamanız ne olacak?" soruları üzerine Özdağ basın toplantısını keserek ilçeden ayrıldı.