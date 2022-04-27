Bakan yalanını itiraf etti: 'Ziyaret saati elektriği kesmişler'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Keçiören'de elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen yurttaşın evine düzenlediği ziyaretle ilgili tartışma sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez daha önce yaptığı açıklamada sözkonusu evin elektriğinin Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kesik olmadığını ileri sürmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Güllü Demir ise bakanının açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası kaymakamlığın kendisine ulaştığını ve elektriğinin açıldığını söylemişti.

Bakan Dönmez bugün AKP Nallıhan İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen iftarda yeni bir açıklama yaptı. Dönmez bu kez evin elektriğinin borç yüzünden kesilmediğini ileri sürdü.

Dönmez "Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Biz de gerçekleri belgeleriyle yayınladık. Evin elektrikleri borcundan dolayı kesik dediler. Sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesik kaldı. Daha sonra fatura ödemesi yapılmış, elektriği kullanmaya devam etmişler" dedi.

Bakan Dönmez evin elektriğinin Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerinde "birileri" tarafından kasıtlı olarak kesildiğini iddia etti.

Dönmez "Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Dönmez'in daha önceki açıklamasının ardından "Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin?" demişti.