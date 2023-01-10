Ümit Özdağ: Seçimlerde kendi adayımızı çıkarıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının anayasayı arkadan dolanmak olduğunu söyledi.

Özdağ Taksim’de gazetecilerle bir araya geldi.

Özdağ “Erdoğan bu seçimlerde cumhurbaşkanı adayı anayasal koşullarda olamaz. Ancak Ana muhalefet partilerinin bu konudaki tavır ve davranışlarına anlam veremiyoruz. Bizim bu konudaki açıklamamızın ardından onlarda bu kararlarından dönmüş gibi görünüyorlar.” dedi.

Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Seçimin yapılması gereken tarih Haziran 2023. Zamanında yapılan seçimde Erdoğan’n aday olması mümkün değildir. CHP ve İYİ Parti değişik zamanlarda yaptıkları açıklamada 360 oyu tamamlayacaklarını söyledi. Biz de bunu muhalefete sorduk. Bizim derdimizin yasayı savunmak olduğunu söyledim. Sonra he CHP hem de İYİ Parti yaptıkları açıklamada 360’ı tamamlamayacağını söyledi. Muhalefet Nisan ayı öncesinde yapılacak her seçime muhalefet evet diyeceğini söyledi. Ama Erdoğan’a yarayacaktır tamamen”

'465 bin Suriyeli seçmen var'

“Demokrasi sadece seçimler ile katlediliyor. İthal seçmenler var. Mısır, Yemen ve Suriyelilere sürekli vatandaşlık veriliyor. Temmuz’da yaptığımız araştırmalarda 465 bin Suriyeli seçmen olduğunu gördük. Bunların 99 bini İstanbul’da yaşıyor. İmamoğlu 13 bin farkla aldı ilk seçimde. Bu Temmuz listesi. Ocak ayında bu sayının 1 milyonu aşacağını düşünüyorum. Biz ısrarla 10 sene vatandaşlık alanlar oy kullanamasın dedik. Ama muhalefet bununla ilgilenmedi.”

'Her seçim öncesi neden petrol ve doğal gaz çıkar'

“Her gün petrol ve doğal gaz bulunuyor. Bunlar neden seçim öncesi çıkar merak ediyoruz. Milli muharip uçağımız da 2023 sonunda uçacakmış. 2025’te uçacakmış. İnanılır gibi değil. Bilgi ile söylüyorum yalan söylüyorlar.”

'Parmak boyasına dönülmeli'

“Kaldırılan parmak boyasına geri dönülmeli. Seçim hilelerini engellemek için herkes elinden geleni yapmalı. Muhalefetten de destek bekliyoruz.”

Sinan Ateş cinayeti

“Sinan Ateş kendisine bir saldırı düzenlendiğini bir arkadaşına söylemiş. Öldürülmemek konusunda bir umudu olduğunu söylemiş ama maalesef bu umudu gerçekleşmedi. Ailesi ve vatandaşlar sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyor.”

İttifak çalışması

“Bir ittifak çalışmamız var. Hem genel başkanlar ile yaptığımız görüşmelerde hem de genel başkan yardımcılarımız dikkatle çalışıyor. Seçimlerde de kendi adayımızı çıkarıyoruz. Sadece Mansur Yavaş ismini destekliyoruz.”

Özdağ'dan Akşener'e: Yalansa çıkıp yalan desin

“Meral Akşener ben İYİ Parti’deyken gelip bana bir helikoptere binip Cemil Bayık ve Duran Kalkan’a gidip ne istiyorsunuz diye sormak istiyorum dedi. Kalkıp geçtiğimiz günlerde de çözüm sürecinden bahsetti. Yalansa çıkıp yalan desin.”

'Yabancı göçmen sayısı 13 milyon'

“Türkiye’deki Suriyeli sayısı 7 milyonun üzerinde. 6 milyon 12 tanesinin ismini ben biliyorum. Diğer rakamlarla birlikte bu sayı 13 milyon. Salık Bakanlığı yeni bir tarama başlattı. Verilere göre 107 milyon kişi üzerinden tamam yapılıyor. Araya 23 milyon fark var.”

'IŞİD’in güvenli evlerinin sayısı artmış olabilir'

"IŞİD’in güvenli evleri devam ediyor. Sayıları artmış olabilir. Kapatılmadı. Bunlar sürekli refleks gösteriyor."

'Davutoğlu korkuyor'

“Davutoğlu konuşacağı zaman Erdoğan konuştu ve susturdu. Açık söylüyorum Davutoğlu çık ve konuş. Sen konuşursan itiraf olur. Davutoğlu korkuyor.”