HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme: Başsavcı HDP'yi hedef aldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi heyetine yaptığı sözlü açıklamalarını tamamladı. Şahin'in, Yüce Divan Salonunda, Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama 45 dakika sürdü.

Başsavcı Şahin'in, Anayasa Mahkemesinden ayrılırken, basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Şahin "Davalı partinin terör örgütüyle bağı bilinen bir gerçek, 85 milyon davalı partinin PKK'nın organı olduğunu kabul ediyor. Davalı partililerin de PKK'yı kınadığına rastlamadım. PKK'yı silahlı halk hareketi olarak tanımlıyorlar. PKK'nın askere alma kurumu gibi çalışıyor davalı parti" dedi.

Şahin, seçime kadar sürecin tamamlanıp tamamlanmayacağı yönündeki soruya, "Yüksek Mahkeme'nin takdiri o, bizim açımızdan süreç tamamlandı" dedi.