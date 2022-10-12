Ümit Özdağ: Mehmet Ali Çelebi bana Zafer Partisi’ne geleceğini söylemişti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özdağ, CHP oylarıyla Meclis’e giren Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılma kararı hakkında konuştu.

“Hem Atatürk’ün askeri hem de Erdoğan’ın milletvekili olunmaz. Erdoğan’ın en büyük siyasal rakibi Mustafa Kemal Atatürk’tür" diyen Özdağ, Çelebi için “Şimdi bir eski asker, emekli üsteğmen ama bence artık o niteliğini de yitirmiştir. Her üniforma giyeni asker kabul etmemek lazım. Asker olmak için Atatürk’ün askeri olmak lazım” şeklinde konuştu.

'İlk kez açıklıyorum'

Özdağ, “Kamuoyuna ilk kez açıklıyorum. Memleket Partisi’nden ayrıldıktan sonra kendisiyle 3 defa Anadolu Kulübü’nde sohbet ettik. Ben Zafer Partisi’ne davet etmiştim. O da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti. Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Burada Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği mücadelesi veriliyor. Burada Türkiye’nin örtülü istilasına karşı Sakarya’da mücadele eden Türk ordusu gibi tek direniş hattı oluşturmuş bir parti var. Öbür tarafta da iktidar çemberi üzerinden tekrar TBMM’ye girme kolaylıkları var" diye konuştu.