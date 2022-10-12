Çelebi AKP'ye katıldı, Soylu 'şerefsiz fetöcüler gibi' paylaşımını sildi

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz aylarda da Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı. AKP'ye katılacağı gündeme gelen Çelebi söz konusu iddiayı yalanlanmıştı. Çelebi, bugün ise AKP'ye katıldığını açıklamıştı.

Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2018 tarihinde Çelebi hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı 'Çelebi ihanet içerisindedir' paylaşımı gündem olmuştu.

Soylu, Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla birlikte söz konusu paylaşımını sildi.

Soylu'nun sildiği paylaşımı şöyleydi:

"Kahraman jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır."