Enver Aysever'den canlı yayında Mehmet Ali Çelebi çıkışı: Allah benim cezamı versin

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katıldığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çelebi, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla birlikte mevcut TBMM aritmetiğine göre İYİ Parti'de olan boştaki RTÜK üyeliği kontenjanı AKP'ye geçti.
Çelebi'nin AKP'ye katılmasına tepki gösteren Gazeteci Enver Aysever, Tele 1 canlı yayınında Çelebi için yazdığı "Genel Kurmay Başkanı olsun" ifadelerini içeren yazısını canlı yayında yırtıp attı.
Aysever, "Allah benim cezamı versin" ifadelerini kullandı.