Ümit Özdağ krizinin ardından DHA muhabiri kovuldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Kuşadası Belediyesi önünde ihale yolsuzlukları ve yazar Ergün Poyraz’a yapılan saldırı ile açıklamalarının ardından haberi ilk geçen DHA Kuşadası Temsilcisi Eşper Okayer’in işine son verildi.

Zafer Partisi yönetiminin, basın toplantısı ile ilgili videoları DHA Genel Müdürü’ne göndermesinin ardından, ajans tüm abonelerine bir duyuru yaparak Eşper Okayer tarafından kaleme alınan ilk haberi yalanladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haberi düzelttiği için DHA Genel Müdürü Celal Korkut’a teşekkür eden Özdağ paylaşımında ayrıca, “komplo haberin gerçek sorumlusu Kuşadası Belediyesi Başkanı” ifadesini kullandı.

Haberin ilk haline imza atan Eşper Okayer’in de dün akşam saatlerinde DHA yetkililerine yaptığı savunmada, bu talebin belediye yönetiminden geldiği yolunda bilgi aktardığı iddia edildi.

Ancak ajans yönetimi bu sabah Eşper Okayer’in işine son verdi. Bu karar Eşper Okayer’e saat sabah 09.00’da bildirildi.

Zafer Partili Aydın İl Başkanlığı ve Kuşadası İlçe Başkanlığı, konuyla ilgili tepki açıklamaları yaptı.