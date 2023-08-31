Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun 'söz verdiği' iki bakanlığı açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde mutabakat imzaladıkları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine iki bakanlık sözü daha verdiğini iddia etti.

Özdağ, katıldığı canlı yayında daha önce kamuoyunda bilinen İçişleri Bakanlığı'nın dışındaki iki bakanlığın Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları olduğunu söyledi.

Ümit Özdağ, yazılı metinde bu iki bakanlığın yer almadığını ifade etti.

Özdağ şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1924 Anayasası'nı imzalattık mı imzalattık. Milli üniter laik devleti imzalattık mı imzalattık. Niye imzalattık? Çünkü güçlendirilmiş parlamenter rejim belgesinde bunun aksine imza attılar. Aynı zamanda terörle mücadele konusunu imzalattık mı imzalattık. Kayyumu imzalattık mı imzalattık.

İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık daha... Bunun dışında konuştuklarımız Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bunu ilk kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğini falan konuştuk. Milli İstihbarat Teşkilatını da konuştuk, içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla. Yani biz Zafer Partisi olarak Türk siyasetini yeniden formatladık o belgeyle."