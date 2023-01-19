Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek şartını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi durumda destek vereceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na seslenen Özdağ "PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılarından ve saray rejiminin kurucularından kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, laik devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Bu ilkeleri desteklerseniz Zafer Partisi olarak biz de sizi destekleriz" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ın aday olabilmesi için düzenlemeye ihtiyaç var'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak işaret ettiği 14 Mayıs'ın bir erken seçime karşılık geldiğini söyleyen Özdağ, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclis'te yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Özdağ, "Kendisinin Meclisi bir seçime götürmesi durumunda aday olması mümkün değil. Tekrar aday olması anayasaya göre 360 milletvekilinin kabul oyuyla gerçekleştirilecek bir düzenlemeyle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

'1924 Anayasası'nı temel alın'

Millet İttifakının ortağı olan CHP'nin çeşitli çevrelerce "kuşatma altına" alındığını, Kılıçdaroğlu'nun bu çevreleri etrafından uzaklaştırması gerektiğini ileri süren Özdağ şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin Genel Başkanı olduğunuzu, Atatürk'ün koltuğunda oturduğunuzu hatırlayın ve bu bahsettiğim PKK artıklarını, saray artıklarını, FETÖ artıklarını etrafınızdan uzaklaştırın. Ayrıca Parlamenter demokrasiye geçiş belgesi adında yayınlamış olduğunuz belgede 1921 Anayasasından hareket ettiğinizi açıklamışsınız. Bunun devleti yeniden kurmak olduğunu siz de biliyorsunuz. Ancak, Atatürk devleti doğru temeller üzerine kurmuştur. Atatürk'ün kurduğu devleti sorgulamak, hiç kimsenin haddi değildir. Bu Atatürk'ün kurduğu partinin hiç haddi değildir, olmamalıdır."

Kılıçdaroğlu'nun, 1924 Anayasasını temel aldığını, milli, üniter ve laik devletten yana olduğunu, özerklik çabalarını destekleyeceğini, sayılarının 13 milyonu bulduğunu belirttiği sığınmacı ve kaçağı gerekirse zorla ülkelerine göndereceğini açıklamasını beklediklerini ifade eden Özdağ, bunları açıklamasının CHP'nin yararına olacağını savundu.

"Türkiye'nin örtülü istilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın lütfen" diyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Eğer bunları yaparsanız, PKK artıklarından, FETÖ iltisaklılarından ve saray rejiminin kurucularından kaybedeceğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk'e sadık, Atatürk'ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli, üniter, laik devleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Bu ilkeleri desteklerseniz biz de sizi destekleriz. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de da benim aracılığımla sizi destekleyeceğini ifade ettiler."

Sinan Ateş için Meclis araştırma önergesi

Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırıda ölen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili Meclis'e araştırma önergesi vereceklerini belirtti.

Bu arada, Teknoloji ve Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, Ümit Özdağ'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti.