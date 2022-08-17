Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu yanılıyor, oy verecek göçmen sayısı 400-500 binin birkaç katı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “Oy kullanacak Suriyeli göçmen sayısının 400-500 binli sayılar olmadığını" söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilişkin olarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP'lilerle yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Altaylı'nın aktardığına göre Ümit Özdağ, Türkiye’de kaçak veya kayıtlı toplam 13 milyon göçmen olduğunu savunurken, "Çok üst kaynaklardan teyitli. Kesin sayı" dedi.

Özdağ, kaçının oy kullanacağına yönelik soruya da "Kemal Bey çok yanılıyor. Onun abartılı dediği, yok o kadar dediği 400-500 bin sayısının birkaç katı" yanıtını verdi.

'Özdağ gerçek kayıtların saklandığını söylüyor'

"Özdağ’ın 'şimdilik yazılmamak' koşulu ile verdiği sayılar korkunç" diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı 'Sadece İstanbul’da günde en az 70 aile vatandaşlık alıyor' iddiasında.

Ardından CHP’deki tanıdıklara Kılıçdaroğlu’nun neden böyle bir açıklama yaptığını, dayanaklarını sordum. Oradan gelen bilgiye göre CHP uzun zaman sonra ilk kez seçmen kütükleri ile ilgili bir çalışma yürütmeye başlamış.

Burada canlı görünen ölüler, kızlık soyadı ile ayrı, evlendikten sonra ayrı vatandaşlık numarası ile iki kişi görünen tek kişiler, 1928’de evlenen ve hem baba hanesinde hem eşinin hanesinde kayıtlı duran ve ama aslında yıllar önce ölmüş seçmenlere ya da vatandaşlıktan çıkarılan ama kaydı kapanmayan ve yeniden vatandaşlığa alınınca bir kez daha kayıt açılan ve çift kişi haline gelen seçmen kayıtlarına rastlamışlar. Bunları düzelttirmeye başlamışlar. Buradan edindikleri bilgilere dayanarak Kılıçdaroğlu 'O kadar fazla Suriye doğumlu seçmen yok' diyormuş. Yani CHP devletin resmi kayıtlarına güveniyor, Özdağ ise gerçek kayıtların saklandığını söylüyor."