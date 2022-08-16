'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu' diyerek duyurdu: Özdağ, Yavaş ve İmamoğlu

Habertürk yazarı Kübra Par, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Dün Türkiye’nin yakından tanıdığı eski bir siyasetçi ile sohbet ediyorduk. Konu ister istemez muhalefetin adayının kim olacağına geldi. Son dönemde kulislerde konuşulan ‘çılgın’ bir ihtimalden söz etti" diyen Par, “Seçim tarihi açıklandığı anda öncülüğünü Ümit Özdağ’ın yapacağı bir grup yüz bin imza toplayarak Mansur Yavaş’ı aday gösterecek. Buna karşılık bir başka grup da yüz bin imza toplayarak Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterecek. Tabii bu imza sayıları yüz binle kalmaz, milyonu bulabilir. Seçimde asıl yarış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adayı arasında değil, İmamoğlu ve Yavaş arasında geçecek” aktarımında bulundu.

Par, bunun gerçekleşme ihtimali zayıf, uçuk bir senaryo olduğunu söylemesi üzerine aldığı yanıtı aktardı: “Benim öne sürdüğüm bir şey değil. Birileri bunu ciddi ciddi pişiriyor.”