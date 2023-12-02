Ümit Özdağ hakkında soruşturma açıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma açıldı.

Özdağ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özdağ’ın açıklamasında, "13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.