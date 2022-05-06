Ümit Özdağ: Bu iş bitmedi, bir gün karşılaşırız Süleyman'la

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV canlı yayınında açıklamada bulundu.

Perdenin Önü Arkası programına ağlanan Özdağ, "Soylu ile karşı karşıya gelse ne olurdu?" sorusunu yanıtladı.

Özdağ, "Süleyman'ı merak içinde bırakalım. Ben ve Süleyman hayatta olduğum sürece bitmeyecek. Bunun AK Partililerle ilgisi yok. AK Partililere cevap vermiyorum. Verecek çok yanıtım var ama vermeyeceğim. Bu siyasal bir şey değil. Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasında kişisel bir şeye dönüştü. Yukarıda Allah var, ben bunun hesabını sormadan ölürsem gözüm açık gider" dedi.

Özdağ, "Süleyman Soylu'nun bana ilk hakareti değil. Daha önce de bir basın toplantısında ağır bir şekilde hakaret etti. Basın bana sorduğunda cevap vermeyeceğimi söyledim. Kendisini mahkemeye verdim. Mahkeme takipsizlik kararı verdi" diye konuştu.

Özdağ şöyle devam etti:

"Bir gün karşılaşırız Süleyman'la. Umarım onun yanında da polis olmaz benim yanımda da polis olmaz. O zaman bakalım ne olacak? Süleyman Soylu bir içişleri bakanı değil bir ilçe başkanına yakışmayacak ifadeler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında, Türk devleti 4000 yaşında. İçişleri Bakanlığı da en önemli kurumlardan bir tanesi. Neredeyse jandarma üzerinden bir ordu yönetiyor.

Bu kişi ve yakın çevresinin yakın çevresini temsil etmesi gerekir. Bu kişi küfretti kardeşim. Ben küfrüne cevap verdim. Ya küfrünün arkasında dur erkek gibi. Duramadı."