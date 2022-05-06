Ümit Özdağ: Süleyman adamsan, korkak değilsen karşıma çık, barikat kurmuşsun rezil korkak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı arasındaki tartışma sürerken, Özdağ saat 11.00'de Bakanlık önünde olacağını, Soylu'nun karşısına çıkmasını istemişti.

Bugün yeni bir açıklama yapan Özdağ, "Süleyman eğer adamsan, eğer korkak değilsen, bugün saat 11.00’de polislerin arkasına sığınmadan bakanlığın önünde karşıma çakarsın. Ama duydum ki, İstanbul’dan bile Çevik Kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun. Rezil korkak" dedi.

Zafer Partisi ise resmi hesabından "Büyük Türk Milleti, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir. Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne GİTMEMELERİ önemle rica olunur!" paylaşımında bulundu.