Ümit Özdağ: Bakanlık meselesi hükümet kurulmadan konuşulacak bir şey değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayarak gündemi değerlendiriyor.

Özdağ, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurmasının ardından çıktığı ilk canlı yayında, İçişleri Bakanlığı iddiasına ilişkin de soruyu yanıtladı.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"28'inde Türkiye bir seçim yapacak. Bu seçimde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri kuruluş esaslarını, Anayasa'nın ilk 4 maddesini ve 66. maddesini savunan seçmenler ve bunlar bizim seçmenlerimiz değil. Birçok partide bizim gibi düşünen seçmenler var. Çok kirlilik vardı bu konularda, Türklük çıksın gibi. Biz Zafer Partisi olarak buraya kadar dedik ve bu noktada seçmenin büyük bir çoğunluğunun ortak talebi olan Anayasa'nın ilk 4 maddesinden vazgeçilmeyeceği hususunu gündeme getirdik.

'Ben de orada yeni bir Afganistan oluşur dedim'

Süreçte ikinci adım geldi. Kök mesele olan 13 milyon sığınmacıyı iki tarafla da paylaştık, onlar da bize katıldı. AK Parti temsilcisi Numan Bey, çözüm önerilerini anlattı bana, 5 milyon Suriyeli olduğunu söyledi. Onların geri dönüşüyle ilgili Suriye'nin kuzeyinde proje yaptıklarını, 1 milyon kişiyi göndereceklerini söyledi. Ben de 'orada yeni bir Afganistan oluşur' dedim. 'Rusya ve İran'la yapmış olduğunuz Astana Anlaşması'na aykırı' dedim.

'Kemal Bey'i desteklemeyi kabul ettik'

Görüşmeler bu noktada tıkandı. CHP Genel Başkanı ise bizim önerimiz olan 13 milyon sığınmacının 1 sene içerisinde vatanlarına dönmesi konusunda ortaya koyduğumuz projeyi kabul etti. Bundan dolayı biz de Kemal Bey'i desteklemeyi kabul ettik. Sabah yaptığım açıklamada tüm seçmene seslendim. Ülkemizin göçmenistan olmasını istemiyorsanız, sınırlarda tekrar güvenlik sağlansın istiyorsanız, çocuğunuza babanızdan aldığınız Türkiye'yi vermek istiyorsanız, ülkemizin varlığını konuşuyoruz; onun için Kemal Bey'e oy verin dedik. Türkiye'nin güvenliği konusunda Kemal Bey ile anlaştık.

'Ben isterim, partim de ister'

Bakanlık meselesi hükümet kurulmadan konuşulacak bir şey değil. Altılı Masa da arasında konuşmamış. 28 Mayıs'tan sonra konuşuruz kararına bağladık. Ben isterim, partim de ister. Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer paydaşlarıyla konuşacağı konudur. Biz bunu sadece Kemal Bey ile konuşuruz. Bizim için önemli olan Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinin muhafaza edilmesi, terörle, devletin varlığını savunacak politikaların savunulması ve sığınmacıların dönüşünü protokol ile netleştirdik.

'Biz yasaları uygulayacağız'

İfade olarak değiştirdiğimiz şeyler oldu karşılıklı ama içerik olarak taviz vermeyiz. Biz yasaları uygulayacağız. Yasa ne diyor? Suriye'de iç savaş devam ettiği sürece geçici koruma sağlanır, iç savaş bitince geri dönüş esastır diyor. Biz bunu uygulayacağız. Ya da sınırdan kaçak geçmiş. Her ülke aynı şeyi yapar. Polis, güvenlik gücü aracılığıyla ülkesine iade eder.

Kibir olarak görmeyin, Zafer Partisi'nin ve benim uzun mücadeleden ve zor bir mücadeleden sonra Türk halkına, devletine, tarihine karşı önemli bir görev yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini dile getirdim. Haziran 2015 seçimlerinde MHP Gaziantep adayı olarak ilk kez bu konuyu siyasete taşıdım. Daha sonra İYİ Parti'ye bunu anlatmaya çalıştım, olmayınca arkadaşlarımla Zafer Partisi'ni kurduk.

'Bizimle aynı şeyi söylemeye başladılar'

Siyasi partiler 'yapamazsınız, devletler hukukuna aykırı' dedi. Irkçı olmakla suçlandık. Yılmadık. Kuşatmalara rağmen aynı şeyi tekrar ve tekrar söyledik. Sonuçta bütün partiler en azından iktidar da dahil olmak üzere retorik olarak bizimle aynı şeyi söylemeye başladılar. Zafer Partisi olmasa sığınmacılar nasıl entegre ederiz, nasıl hakim, polis olacaklar bunu konuşuyor olacaktık.

'Sinan Oğan yanlış tercih yaptı'

Sinan Bey'e kırgın değilim. Çok sert eleştiriler yapılıyor. Seçimin ikinci tura kalmasını sağladı. Bunun unutulmaması gerekiyor. Sinan Bey de biz de başka değerlendirmeler yaptı. Olur böyle şeyler. Arkadaşlığımız bitmiş değil, bence yanlış tercih yaptı. Zafer Partisi'ne ve Sinan Bey'e oy veren kitle ikinci turda Zafer Partisi'nin gösterdiği yere daha çok oy verir. İlk turda İyi Parti'ye ve Sinan Bey'e oy verenler de Kemal Bey'e oy verir. İlk turda Sinan Bey'e ve MHP'ye oy veren kitlenin bir bölümü de döner Erdoğan'a verir. Sürecin onun dışına çıktığı ve bu tepkinin Cumhur İttifakı'ndan bir başka oy bloğunu Kemal Bey'e yaklaştırdığını görüyorum. Düşündüğümüzden farklı bir ikinci seçim yapacağız."