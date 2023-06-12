Ümit Özdağ: 'Anayasa'nın ilk 3 maddesini değiştirmek hedeflenecek, göreceksiniz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Anayasa'yla ilgili ilk duyduklarımıza hiç inanmayalım, bu Anayasa'nın değişim süreci eğer bugünkü Meclis yapısıyla başlarsa Anayasa'nın ilk 3 maddesi ve 66'ncı maddeyi de kapsayacak şekilde yapılır. Değiştirmek hedeflenecek göreceksiniz” dedi.

Muhalefeti “AKP’lileşmek”le eleştiren Özdağ, “2002 sonrasının en AKP'li Meclis'iyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Seçimlerde 1.5 milyona yakın yabancıya oy kullandırıldığını söyleyen Özdağ, “Size yeni bir haber vereyim, biz bununla ilgili bir suç duyurusu üzerinde çalışmalar yapıyoruz, bu işi mahkemeye taşıyacağız” diye konuştu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan Özdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Türkiye elinde kalan son büyük malları da satacak'

“Ekonomi 21 yıldan beri sürekli kötüleşen bir eksen üzerinde devam ediyor, dünyanın en büyük faizini ödeyen ekonomisini oluşturuyoruz, hem tarımda hem sanayide üretimden kopan bir Türkiye var ve Türk ekonomisi 2002'de dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi iken bugün 21'inci büyük ekonomisi, yani dünya ölçeğinde küçülüyor. Hal böyleyken sadece faiz ve enflasyon üzerinden Türk ekonomisini izah etmek mümkün değil. Üstelik şimdi Mehmet Şimşek “Ekonomi rasyonel bir temele oturdu” diyor ama ekonomi yine rasyonel bir temele oturmadı. Mehmet Şimşek yeni borçlar bulacak isim olarak getirildi, bu borçlar devam ederken Mehmet Şimşek daha ağır şartlarda yeni borçlar bulacak ve bu arada Türkiye elinde kalan son büyük malları da satacak; THY, BOTAŞ, Devlet Demiryolları, bunlar da elimizden çıkacak, adeta biz Niğde'de İtalyanlara topraklarını satıp İtalyanlar elma bahçesi yaptıktan sonra o toprakların başında bekçilik yapan Niğdeli köylülere döneceğiz.”

'1 milyon 476 bin kişiye vatandaşlık verildi, oy kullandırıldı, mahkemeye taşıyacağız!'

"1.5 milyona yakın yabancıya oy kullandırıldı. Size yeni bir haber vereyim, biz bununla ilgili bir suç duyurusu üzerinde çalışmalar yapıyoruz, bu işi mahkemeye taşıyacağız. Ama bakın, bu konuda da Zafer Partisi'nin tek başına kaldığını, “İthal seçmene hayır” kampanyalarının tek başına kaldığını, muhalefetteki diğer partileri tarafından desteklenmediğini unutmayın. Biz bunu Zafer Partisi olarak Türkiye'nin gündemine tek başımıza getirdik, aylarca çalıştık, “Vatandaşlık alanlar 10 sene oy kullanmasınlar” diye Meclis'te mücadele ettik, kanun teklifi verdik ama hiç kimse dönüp bize bakmadı ve destek olmadı.”

'Gelecek seçimlerde hiçbir ittifakı desteklemeyi düşünmüyoruz!'

“Biz ne Millet İttifakı'nı ne de başka bir ittifakı gelecek seçimlerde desteklemeyi düşünmüyoruz. İkinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekledik, çünkü bize Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri konusunda taahhüt verdi ve Suriyelilerin, Afganların, Pakistanlıların gönderilmesi konusunda yetkiyi Zafer Partisi'ne devretti. Dedi ki; Siz bütün bu süreci yöneteceksiniz, onun için biz de kendisini destekledik. Yerel seçimlerin dinamikleri çok fazladır ve yerel seçimlerin dinamiklerinde çok daha farklı unsurlar oyunun içerisinde olacaktır, bunları bizim teker teker değerlendirmemiz gerekir, biz Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliğini ve sığınmacıların vatanlarına dönüş projesini yerel seçimlerde de güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.”

'Hem CHP'de, hem İyi Parti'de bir AKP'lileşme çabası olduğunu gördüm'

“Meclis'in AKP'lileşerek, AKP'yi iktidardan yollama projesinin yanlış olduğunu başından beri söyledim, hem CHP'de, hem İyi Parti'de bir AKP'lileşme çabası olduğunu gördüm ve sonuçta 2002 sonrasının en AKP'li Meclis'iyle karşı karşıyayız.”

'DEVA ve Gelecek Partilerini AKP'li olarak görüyorum'

“DEVA ve Gelecek Partilerini AKP'li olarak görüyorum, onlar kendilerini öz AKP'li olarak görüyor zaten. Bu işbirliğini yapacaklarından eminim, şartları oluşacak, zaten AKP de bunu biliyor. Bir AKP'li yetkili önemli bir şey söyledi; “404 gönül bağımız olan milletvekili var Meclis'te” dedi. Gelecek, DEVA, Saadet'in ve İYİ Parti'nin içindeki milletvekilleri hepsini 404 olarak özetlemiş.”

'Anayasa'nın ilk 3 maddesi ve 66'ncı maddesi değiştirmek hedeflenecek'

“Anayasa'yla ilgili ilk duyduklarımıza hiç inanmayalım, bu Anayasa'nın değişim süreci eğer bugünkü Meclis yapısıyla başlarsa Anayasa'nın ilk 3 maddesi ve 66'ncı maddeyi de kapsayacak şekilde yapılır. Değiştirmek hedeflenecek göreceksiniz. Anayasa'nın tamamı yürürlükten kalktığı zaman ilk 4 maddeyi de kaldırıyorsunuz ve ‘değiştirilemez’ hükmü işlevsiz hale gelir.”