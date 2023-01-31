Ümit Özdağ: Altılı Masa'nın mutabakat metninde devletin FETÖ'ye geri verileceği söylenmektedir

Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni hakkında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Altılı Masa'nın mutabakat metninde 'KHK'den kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz' denilerek, açıkça devletin FETÖ'ye geri verileceği söylenmektedir" dedi.

Bandırma ve Erdek'te ziyaretler gerçekleştiren Özdağ, Bandırma'daki bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne değinen Özdağ, şöyle konuştu:

"FETÖ ve FETÖ'cüler, Müslüman değildir. FETÖ, Hristiyan dünyasının Türklüğe karşı son bin senede ortaya koymuş olduğu en güçlü ve en etkili araçtır, en büyük ihanet şebekesidir. Ancak Altılı Masa'nın mutabakat metninde 'KHK'den kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz' denilerek, açıkça devletin FETÖ'ye geri verileceği söylenmektedir.

'Siz FETÖ'ye teslim olabilirsiniz Altılı Masadakiler'

Yeter artık! Türk milleti bir daha Ergenekonlara, Balyozlara, casusluk operasyonlarına, 15 Temmuzlara müsaade etmeyecek. Siz FETÖ'ye teslim olabilirsiniz Altılı Masadakiler. Biz Türk milletini ve Türk devletini FETÖ'ye asla teslim etmeyeceğiz." (AA)