Ümit Özdağ: AKP'nin hatalı Orta Doğu politikası TSK ile düzeltilemez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Kaya'nın mezarının taşınmasına yönelik sözlerini anımsatarak yaptığı paylaşımda, TSK'nın Pençe Kılıç Harekâtı hakkında açıklama yaptı.
Özdağ, "TSK’nın sınır ötesi operasyonu başladı. Allah ordumuzu yardım etsin, askerlerimizi korusun. Ama AK Parti’nin hatalı Orta Doğu politikası TSK ile düzeltilemez. PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarı Türkiye’ye, Mehmetçik Suriye’ye. Terörü Zafer Partisi bitirir" ifadesini kullandı.