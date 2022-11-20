'TSK'nın operasyonunda Suriyeli askerler öldü' iddiası

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.

TSK’nın harekatına ilişkin, Suriye’nin resmi yayın organı SANA’da yayımlanan haberde, bombalamalar neticesinden Suriyeli askerlerin öldüğü bildirildi.

Haberde, TSK'nın Halep ve Haseke kırsalındaki çok sayıda bölgeye bombardıman düzenlediği belirtilirken, bombardımanlarda birkaç Suriyeli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye ordusundan bir yetkili SANA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vakti Halep’in kuzey kırsalı ve Haseke kırsalındaki Suriye topraklarına yönelik Türk saldırıları sonucunda Suriye Arap Ordusundan birkaç asker şehit düştü’’ dedi.

SANA’nın Haseke muhabiri, "Türk savaş uçaklarının Dirbesiye’nin güneybatısındaki bir dizi yeri, Malikiye civarını ve kuzey kırsalındaki Ebu Raseyin kasabasının kuzeyindeki Tel Harmal köyünü hedef aldığını" belirtti. Haberde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve evlerde önemli madde hasarların meydana geldiği ileri sürüldü.