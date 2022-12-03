Ümit Özat ifade verdi: FETÖ soruşturması geçirmesi gereken Emre Belözoğlu...

Sosyal medya hesabından, "Eğer Zafer Biryol tutuklandıysa Emre Belözoğlu da tutuklanacak, o da cezaevine girecek. Öyle bir dünya yok. Allah büyük göreceksiniz. Emre cezaevine gireceksin, devlet her şeyi biliyor kurtulamazsın" diyen eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, bu sözleri nedeniyle ifade verdi.

İfadesi sonrası bir paylaşımda bulunan Özat, "Az önce Beykoz Adliyesi'nde Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarımdan dolayı ifade verdim. Maalesef bu ülkede FETÖ soruşturması geçirmesi gereken Emre Belözoğlu ve onun avaneleri ellerini kollarını sallayarak gezerken, ben ve benim gibiler adliye koridorlarında ifade veriyoruz, yakalama kararımızın kaldırılması için. Ondan sonra FETÖ temizliği var diyorsunuz, kimin aklıyla alay ediyorsunuz siz? Herkesi kandırırsınız da Allah'ı nasıl kandırırsınız? Allah büyük, görüşeceğiz" dedi.