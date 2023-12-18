Uluslararası şirketlerden 'güvenlik tedbiri': Kızıldeniz ve Umman Denizi trafiğini durdurdular

İsrailli uluslararası kargo nakliye şirketi ZIM, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik sorunlarından dolayı şirketlerin gemi rotalarının geçici olarak değiştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu tedbirler sonucunda, şirketin taşıma zamanının uzayacağının beklendiği, aksaklıkların asgari düzeye inmesi için çaba gösterileceği söylendi.

Kararla birlikte, şirkete bağlı gemilerin Basra Körfezi ve Süveyş Kanalı'nı kullanmayacak. Bu durumda, nakliyat gemileri, Güney Afrika'daki Ümit Burnu'ndan geçmek zorunda kalacak. Bu da tahmini olarak 3 hafta ilave nakliyat süresi ve maliyet anlamına geliyor.

BP Kızıldeniz'deki tanker trafiğini geçici olarak durduracağını açıkladı

İngiliz enerji şirketi BP, Yemen'deki Husilerin ticari gemileri hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirdi.

BP'den yapılan açıklamada, şirketin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi ticaret ve nakliye alanında da çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, "Kızıldeniz'de gemicilik açısından kötüleşen güvenlik durumu ışığında BP Kızıldeniz'den tüm tanker geçişlerini geçici olarak durdurmaya karar verdi. Bu ihtiyati duraklamayı, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sürekli gözden geçireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Bir ayda 55 geminin rotası değişti

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.