Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısı Havana’da başlıyor

Son olarak 2019’da İzmir’de Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi ortak sorumluluğunda bir araya gelinen Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı bu yıl ilk kez Küba’da, Havana’da yapılacak.

27-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek çalışma grubu ve 22. uluslarası toplantı için 65 ülkeden 82 komünist parti ve örgüt katılım gösteriyor.

Toplantıya komünist parti ve örgütlerin 31’i genel sekreter ya da parti birinci sekreteri düzeyinde katılırken, Türkiye Komünist Partisi heyeti de söz konusu toplantı için bugün Havana’ya ulaştı.

TKP delegasyonunda Genel Sekreter Kemal Okuyan ve Merkez Komite üyesi Ekin Sönmez yer alıyor.