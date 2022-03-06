Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Çalışma Grubu Lizbon’da buluştu

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Çalışma Grubu 5 Mart Cumartesi günü Portekiz Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde Lizbon’da buluştu. Ukrayna’da sürmekte olan emperyalist savaşın gidişatına ilişkin endişelerin dile getirildiği toplantıda komünist partiler Ukrayna ve Rusya’da mücadele eden ve savaş nedeniyle toplantıya katılamayan parti temsilcilerine de dayanışma dileklerini ilettiler.

Türkiye Komünist Partisi adına Merkez Komite üyesi Ekin Sönmez’in katıldığı buluşmada, 2022 yılında yapılacak olan 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nın teması ve örgütlenmesi üzerine yürütülen görüşmeler sonucunda, toplantının Havana’da Küba Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Küba Komünist Partisi’ne ve altmış yılı aşkın süredir abluka altındaki Küba halkına yönelik bir dayanışma ifadesi olarak da gerçekleştirilecek olan uluslararası toplantı, 27-29 Ekim tarihlerinde yapılacak. Çalışma grubunda toplantının teması “Küba ile ve mücadele eden tüm halklar ile dayanışma. Birlikte antiemperyalist mücadelede daha güçlüyüz; toplumsal hareketler ve halk hareketleri ile birlikte, kapitalizme ve politikalarına karşı, faşizm ve savaş tehdidine karşı, barış, çevre, emekçi hakları, dayanışma ve sosyalizmi savunmak adına” olarak belirlendi.