Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Çalışma Grubu İstanbul’da toplandı

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Çalışma Grubu 10 Haziran’da Türkiye Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da toplandı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıya 26 partiden temsilciler katıldı.

Çalışma Grubu, bu yıl gerçekleşecek olan Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nın hazırlıklarını gözden geçirdi. Toplantının teması “Kapitalistlere ve emperyalizme karşı siyasi ve ideolojik mücadele. Komünistlerin, işçi sınıfını, gençliği, kadınları ve aydınları sömürüye, baskıya, emperyalist yalanlara ve tarihsel revizyonizme karşı; işçilerin ve halkların sosyal ve demokratik hakları için; militarizme ve savaşa karşı, barış ve sosyalizm için mücadelede bilgilendirme ve harekete geçirme görevleri” olarak belirlendi.

Toplantıda aynı zamanda, Sudan’da devam eden savaşa ve Filistin’de devam eden İsrail işgaline karşı Sudan ve Filistin halklarıyla dayanışma mesajları kaleme alındı.

Toplantı boyunca ikili temaslarda bulunan TKP yönetimi, Çin Komünist Partisi, Hindistan Komünist Partisi (Marksist), İspanya İşçiler Komünist Partisi, Küba Komünist Partisi, Meksika Komünist Partisi, Portekiz Komünist Partisi, Vietnam Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi heyetleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.