Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 42 bin kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen’de 7 yıldan uzun süredir devam eden savaş nedeniyle binlerce kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Örgüt tarafından yapılan son açıklamada, “Uluslararası Göç Örgütü, 2022’nin başından 2 Temmuz’a kadar olan süreçte 42 bin kişilik 7 bin Yemenli ailenin yerinden edildiğini gözlemledi” denildi.

Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de geçen hafta güvenlik endişeleri, çatışmalar ve ekonomik koşullar nedeniyle 501 kişinin yerinden edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Yemen, 2014 yılı sonundan bu yana iç savaş içerisinde. Suudi Arabistan, 2015'ten bu yana Yemen'i işgal ederek bombalama ve saldırılarına devam ediyor. Mart ayı sonunda ilan edilen 3 aylık ateşkesin, geçen ay 3 aylığına uzatıldığı açıklanmıştı. Ateşkese rağmen Yemen'de saldırılar ve can kayıpları yaşanıyor.