Uluslararası Enerji Ajansı'ndan OPEC+'nın petrol kararının ardından resesyon uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (UAE), yayımladığı raporda OPEC+'nın "devasa petrol kesintilerinin" dünya çapında enerji güvenliği risklerini tırmandırdığını ifade etti. Ajans, yükselen fiyatların piyasa oynaklığının boyutunu artırdığını belirterek "Petrol fiyatları halihazırda durgunluğun eşiğinde olan küresel ekonomi için kırılma noktası olabilir" ifadesine yer verdi.

Uluslararası Enerji Ajansı enflasyondan yüksek faizlere kadar birçok ekonomik faktörü neden göstererek, gelecek yıl için küresel petrol talebini günlük 470 bin varil düşürdü.

Suudi Arabistan ve petrol üreticisi diğer ülkeler geçen hafta günlük petrol üretimini, kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltacaklarını duyurmuştu. Bloomberg'in haberine göre, bu gelişme petrol fiyatlarında kısmi düşüşe neden olsa da brent petrolün varil fiyatı bugün Londra'da 90 doların üzerinde seyrediyor.

UEA 2023 yılı için küresel petrol tüketim tahminini geçen ayki 2,1 milyon artıştan 1,7 milyon artışa revize etti.