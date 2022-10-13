ABD: Petrol üretimini azaltma kararı ne OPEC'e, ne Suudilere, ne de Ruslara yarar sağlar

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini azaltma kararına, ülke içerisinde petrol fiyatlarını dizginlemeye çalışan ABD tarafından tepkiye neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün yaptığı basın toplantısında kararı değerlendirirken, "Uzun vadede bu karar Suudi Arabistan, Rusya ve OPEC'in çıkarına olmayacak" yorumunda bulundu.

OPEC üye ülkelerin kasım ayı itibariyle günlük petrol üretimini iki milyon varil azaltmayı kabul ettiğini belirterek, örgütün ağustos ayında kararlaştırdığı üretim seviyesinin referans noktası alınacağını duyurmuştu.

OPEC+'nın kararı, Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlara ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat planlarıyla küresel petrol fiyatlarındaki belirsizliği artırmıştı.