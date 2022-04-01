Uluslararası Enerji Ajansı acil olarak toplanıyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), petrol fiyatlarının yükselişini durdurmak için bugün düzenleyeceği acil toplantıda, Mayıs ayından itibaren daha büyük arz planını hayata geçirme ve stratejik rezerv salınımı görüşülecek.

Toplantı ABD'nin dün açıkladığı petrol rezervlerinden rekor düzeyde satış planının ardından yapılacak.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada ülkesinin petrol rezervlerinden Mayıs ayından itibaren piyasaya günde 1 milyon, toplamda ise 180 milyon metreküp ham petrol sürüleceğini duyurmuştu.