Biden: Petrol fiyatlarında iki temel sorun Covid-19 ve Putin

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de petrol fiyatlarındaki artışın nedenini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali ile ilişkilendirdi.

Biden, "NATO müttefikleri ve Avrupalı ortaklarımızla Rusya'ya karşı şimdiye kadar hiçbir yerde uygulanmamış en ağır yaptırımları uyguluyoruz. Şu ana kadar bu eylemler Putin'i dünyadan izole ederek Rusya'nın ekonomisini felce uğratıyor ve Ukraynalıların ülkeleri için savaşmalarına ve acılarını hafifletmelerine yardımcı olmaya çalışıyor. Ama en başından beri söylediğim gibi, Putin'in savaşı dünyanın her yerinde müttefiklerimize ve demokrasilere birer maliyet getirdi. Putin'in savaşı Amerikalılar ve müttefiklerimiz için petrol fiyatlarında artış olarak etkisini gösteriyor" dedi.

Biden, "Petrol fiyatlarında iki temel sorun var. Bunlardan birincisi Covid-19, ikincisi ise Vladimir Putin'dir. Bunun nedeni Putin'in savaşı. Şimdi dünya çapında birçok insan artık Rus petrolünü satın almıyor" ifadelerini kullandı.

'6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrol serbest bırakılacak'

Rus enerjisine bağımlılığın azaltılması için planı olduğunu söyleyen Biden, planının "büyük bir parçası" olarak, ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığını duyurdu. Biden, "Planımın en önemli kısmında, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varilin serbest bırakılmasına izin veriyorum. Bu 6 ayda toplamda 180 milyon varil petrol demektir" dedi.

'Putin'in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var'

Putin'in kendini izole ettiğine ve bazı danışmanlarını kovduğuna dair bazı belirtiler olduğunu söyleyen

Biden, "Kendini izole ediyor gibi görünüyor ve bazı danışmanlarını kovduğuna dair bazı işaretler var. Ancak şu elimizde sağlam kanıt yok, bu olmadığı için daha fazla detay vermeyeceğim" dedi. (İHA)