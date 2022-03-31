Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 36. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının 36. güne girildi. Rusya, Mariupol'de sabah saat 10.00 itibari ile ateşkes ilan etiğini duyurdu. ABD ise Rus birliklerinin Çernobil'den çekilmeye hazırlandığını açıkladı.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin 1 Nisan'da video konferans yöntemiyle tekrar başlayacağı öğrenildi.

Savaşa dair gelişmeleri gün içinde bu haberimizden takip edebilirsiniz...

Güncelleme: 12.05

Rusya'ya yönelik dozu artan ve kapsamı genişleyen yaptırımların, uluslararası gıda ve enerji piyasalarını vuracağını söyleyen Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, bu yaptırımların çok sayıda sıradan insanın hayatını etkileyerek yeni insani sorunlara yol açacağını belirtti.

Güncelleme: 11.35

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’a göre, 30 Mart akşamı, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile Donbass'taki Ukraynalı birliklerine yakıt sağlamada kullanılan Dnepropetrovsk, Lisiçansk, Çuguyev ve Novomoskovsk yerleşimlerindeki büyük yakıt depoları imha edildi.

Güncelleme: 10.30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Biz Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi için çalışıyoruz. Hem Kuleba hem Lavrov ile mesajlaştık' dedi.

Zelenskiy: Kimsenin sözüne inanmıyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, “Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ama bunlar hala boş sözler. Şimdiye kadar hiçbir özelliği yok. Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz. Savunucularımızın çalışmalarının sonuçları. Ancak aynı zamanda Donbass'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini de görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var. En önemlisi hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için halkımızın her biri için savaşacağız” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme yaptığını aktaran Zelenskiy, “ABD Başkanı Biden ile bir görüşme gerçekleştim. Çok detaylıydı. Bir saat sürdü. Elbette, 1 milyar dolarlık yeni insani yardım paketi ve 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe desteği için ABD'ye teşekkür ettim. Şu an dönüm noktasında olduğumuzu belirttim. Başkan Biden'a Ukrayna'nın neye ihtiyacı olduğunu söyledim. ABD’nin ilkeli desteğine sahibiz ve şimdi, demokratik dünyanın tüm gücünü göstermek için Ukrayna'ya yardım etmek özellikle önemlidir. Eğer birlikte özgürlük için savaşmak istiyorsak, ortaklarımıza danışıyoruz. Gerçekten birlikte özgürlük ve demokrasimizi korumak için savaşıyorsak o zaman bu zor zamanda yardım talep etme hakkımız var” ifadesini kullandı.

'Artık Ukrayna'nın bir parçası olmamız mümkün değil'

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin'den bölgenin geleceğine ilişkin açıklama geldi. Basurin, artık Ukrayna'nın bir parçası olmayacaklarını söyledi, "Başta Rusya olmak üzere altı veya yedi devlet tarafından zaten tanındık. Bu nedenle, bu cumhuriyetin (DPR) Ukrayna'nın bir parçası olarak varlığı artık mümkün değil" diye konuştu.