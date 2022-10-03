Uluslararası Enerji Ajansı: AB gaz rezervleri yüzde 5'e düşebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Rusya'nın gaz arzını 1 Kasım'dan itibaren tamamen kesilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz teslimatlarının sınırlandırılması durumunda AB'nin yeraltı gaz depolama tesislerinin Şubat ayında doluluk oranının 5'e düşmesi bekleniyor.

UEA raporunda, "Analiz, talep azalmaları olmadan ve Rus boru hattı arzı tamamen kesilirse, yüksek LNG arzı olduğu varsayıldığında AB gaz depolamasının Şubat ayında yüzde 20'den az, LNG tedarikinin düşük olduğu varsayıldığında ise yüzde 5'e yakın dolu olacağını gösteriyor." denildi.

UEA, azalan LNG arzıyla gaz depolama seviyelerini yüzde 25'in üzerinde tutmak için AB ülkelerinin kış dönemi boyunca gaz talebini son beş yılın ortalama seviyesine kıyasla yüzde 9 oranında azaltmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Eylül ayı sonlarında, AB depolama tesisleri neredeyse yüzde 90 oranında doluydu.