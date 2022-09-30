Rus istihbaratı: Kuzey Akım'a saldırılarda Batı'nın izleri var

Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı. Sızıntıların meydana gelmesinin ardından Rusya ve Batılı ülkeler birbirini suçlamaya devam ediyor.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin konuya ilişkin açıklamasında, boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olduğunu ve buna Batı’nın da dahil olduğuna dair Rusya’nın kanıtları olduğunu söyledi.

“Bu terör saldırısının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde Batı’nın izlerini işaret eden bulgular var” ifadelerini kullanan Narişkin, Rusya’nın ne tür bulgular elde ettiğini ise açıklamadı.