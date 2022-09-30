Pentagon'dan Kuzey Akım açıklaması: 'Tahmin yürütmeyeceğiz'

Baltık Denizi'nde Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili İsveç, Danimarka, Avrupa Birliği ve Rusya tarafından ayrı ayrı soruşturmalar açılırken Rusya'dan yapılan açıklamalarda ABD'nin bölgedeki varlığına işaret edilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kuzey Akım boru hatlarındaki hasara yol açan olayla ilgili tam bilgi edinmeden sorumlunun kim olduğuna ilişkin bir tahminde bulunmayacaklarını söyledi.

Olaya dair "birçok varsayım olduğunu" söyleyen Austin "Ancak soruşturma tamamen sonuçlanmadan, kimse tam olarak ne olduğunu söyleyemez" dedi. Austin "Daha fazla tahlil yapmak üzere tam bilgi edinene dek kimin sorumlu olabileceği konusunda tahmin yürütmeyeceğiz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa "Bu konuyu çözmek için Avrupalı ortaklarımızla el ele çalışmaya devam etmek istiyoruz" denildi.

İsveç ve Danimarka Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında dört sızıntı tespit edildiğini duyurmuştu. Rusya olaya ilişkin "uluslararası terörizm" soruşturması açmıştı. Avrupa Birliği'ninse konuya ilişkin soruşturmayı bu Pazar günü başlatması bekleniyor. NATO'dan yapılan açıklamada olay sabotaj olarak nitelendirilip Rusya suçlanmıştı. Kremlin suçlamaları "aptalca ve absürd" olarak nitelemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Joe Biden'ın Şubat ayı başında yaptığı "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Kuzey Akım 2 biter" şeklindeki açıklamasını hatırlatmış ve NATO'nun son dönemde bölgede düzenlediği tatbikatlara işaret etmişti.