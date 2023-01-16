Uluslararası Çalışma Örgütü: Küresel ölçekteki işsiz sayısı 208 milyona yükselecek

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), küresel ölçekteki işsiz sayısının bu yıl 3 milyonluk artışla 208 milyona yükselmesini öngördü.

ILO raporuna göre; 2022'de yüzde 2 artan küresel istihdamın, bu yıl yüzde 1,5 artması bekleniyordu. Ancak söz konusu raporda, küresel istihdam artışının bu yıl yüzde 1 olacağı tahmin edildi. Beklentide yaşanan düşüşün nedeni olarak parasal sıkılaştırma, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları ve artan enflasyon gösterildi.

Raporda, istihdam artışında yaşanan gerilemeyle beraber işçilerin, daha düşük maaşlara ve daha az kaliteli işleri kabul etmek zorunda kalacağı belirtildi.

ILO, istihdamdaki görünümün, küresel ekonomide yaşanacak yavaşlamaya göre daha da kötüleşebileceği uyarısını yaptı.