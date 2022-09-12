Uluslararası Çalışma Örgütü: Dünyada 50 milyon kişi 'modern köle'

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünyanın belirli bölgelerindeki çatışma, iklim krizi, pandemi gibi nedenlerden dolayı ‘modern köleliğin’ insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sorunlardan biri haline geldiğini açıkladı.

ILO’nun raporuna göre, dünyada 50 milyon kişi zorla çalıştırılıyor ya da zorla evlendirilmiş durumda. Beş yıl öncesine kıyasla 10 milyondan fazla kişinin modern kölelik diye nitelendirilebilecek koşullar altında yaşadığı belirtildi.

Zorla çalıştırılan 27,6 milyon kişiden 3,3 milyonun çocuk olduğu belirtildi. Zorla evlendirilen 22 milyon kişinin üçte ikisinden fazlasının kadın olduğu aktarıldı.

Raporda, zorla ya da ‘modern köle gibi’ çalışmanın sadece yoksul ülkelerde değil refah düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde de var olduğu vurgulanarak, ”Zorla evlendirilmek de zorla çalıştırma da modern köleleştirmedir” ifadelerine yer verildi.