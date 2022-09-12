Sri Lanka'da en az 6,2 milyon insan yeterli beslenmekte sıkıntı çekiyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayınlanan bir rapora göre Sri Lanka'da 6,2 milyondan fazla insan ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Söz konusu rapora göre sosyal yardım ve geçim destek mekanizmaları çözülmediği takdirde durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

FAO ve WFP yayınladıkları ortak raporda, Sri Lanka'da nüfusun yüzde 28'inin yani 6,2 milyon kişinin orta derecede akut gıda güvensizliği çektiği ve 66 bin kişinin ciddi derecede akut gıda güvensizliğinden muzdarip olduğu belirtildi.

Ülkedeki güvenliğine dair "ithal mal kıtlığı, artan fiyatlar, geçim kaynaklarının bozulması ve mahsul üretiminin azalması nedeniyle bozulmaya devam edebilir." ifadeleri kullanıldı.

BM, Sri Lanka'daki durumun Ekim 2022'den Şubat 2023'e kadar olan dönemde muhtemelen daha da kötüleşeceğine inanıyor.

Sri Lanka, 1948'de İngiliz sömürgeciliğinden bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya.

Ada ulusunun birçok yerinde sürekli elektrik kesintileri yaşanırken, yakıt ve gaz da dahil olmak üzere gıda ve temel ihtiyaçlarda ciddi bir kıtlık yaşanıyor.