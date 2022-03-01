Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'ndan Rusya ve Belarus'a yasak

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Rusya'nın 2022 Dünya Şampiyonası'na katılımını askıya aldı. Federasyon ayrıca Rusya'nın 2023 yılında Dünya Buz Hokeyi Gençlik Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasına da yasak getirdi.

Federasyon Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Rusya ve Belarus'un her yaş kategorisinden tüm IIHF müsabakalarına katılmasının bir sonraki bildirime kadar yasaklandığı belirtildi.