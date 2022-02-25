Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Çernobil'deki radyasyon seviyesini 'düşük' buldu

Ukrayna, Çernobil tesisler üzerindeki kontrolü kaybetmesi hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (UAEK) bilgilendirme yaptı.

UAEK, Çernobil bölgesindeki radyasyon seviyelerini düşük olarak değerlendirdi. Kurumun genel müdürü, herhangi bir tehdit olmadığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ysa, Rus ordusunun Çernobil nükleer santralinin ortak güvenliği konusunda Ukrayna ordusuyla anlaştığını söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre radyoaktivite seviyesi normalken, personelin çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın servisi açıklamasında Rusya'nın santrali ele geçirmesinin 8 Haziran 1977 tarihli uluslararası silahlı çatışma mağdurlarının korunmasına ilişkin sözleşme ve 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin doğrudan ihlali olduğu belirtildi.